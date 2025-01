Franz Ferdinand habla sobre su nuevo álbum y el resurgir del indie de los 2000

El líder de la banda, Alex Kapranos, dice que el álbum aborda la formación y desintegración de relaciones. “El título es una pista sobre el tema”, insinúa. “Pero no fue escrito con ese tema en mente, al menos no conscientemente”.

En una entrevista con The Associated Press en Londres, Kapranos y el bajista de Franz Ferdinand, Bob Hardy, hablaron sobre “The Human Fear”, el resurgimiento de la música indie y el amor de la banda por Chappell Roan y Charli XCX. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

KAPRANOS: La última canción que se escribió, la última letra que se escribió, fue para la canción “Hooked”. Comienza con la línea, “I’ve got the fear / I’ve got the human fear" (Tengo miedo / Tengo el miedo humano). Y me di cuenta de que muchas de las canciones tenían un tema subyacente de miedo. Pero no necesariamente sucumbiendo al miedo, sino más bien superándolo.