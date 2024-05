Francis Ford Coppola estrena “Megalopolis” en Cannes y genera críticas mixtas

Las críticas iban desde “una locura de proporciones gigantescas” hasta “lo más alocado que he visto en mi vida”. Pero lo más seguro es que, una vez más, Coppola esté en la boca de todos dentro y fuera de Cannes.

“Somos una familia humana y es a ellos a quienes debemos jurar nuestra lealtad”, dijo Coppola a la multitud. Agregó que Esperanza es “la palabra más hermosa en el idioma inglés”.

Muchas reseñas de la película fueron terriblemente malas. Peter Bradshaw de The Guardian lo calificó de “megainflado y megaaburrido”. Tim Grierson, de Screen Daily, lo calificó de “desastre”, “obstaculizado por una trama arbitraria y un exceso adormecedor”. Kevin Maher, del Times de Londres, escribió que es una “abominación que destroza la cabeza”. La crítica Jessica Kiang dijo que “Megalópolis” “es una locura de proporciones tan gigantescas que es como observar la verdadera caída de Roma”.

Pero algunos críticos respondieron con admiración por la ambición de la película. Con cariño, Bilge Ebiri, de la revista New York Magazine, dijo que el fime “podría ser la cosa más loca que he visto en mi vida”. David Ehrlich de IndieWire elogió un “enfoque creativamente desatado” que “puede que no haya resultado en un exceso de escenas dramáticamente coherentes, pero apuntala toda la película con una soltura que hace que sea casi imposible apartar la mirada”.

”¿Es un trabajo de arrogancia, una locura gigantesca, o un experimento audaz, un intento imaginativo de capturar nuestra caótica realidad contemporánea, tanto política como social, a través del tipo de narración de gran formato y alto concepto que rara vez se intenta?”, escribió David Rooney para The Hollywood Reporter. “La verdad es que es todas esas cosas”.

“Megalópolis” está dedicada a Eleanor Coppola, la esposa del director que murió el mes pasado.

Coppola busca un distribuidor para “Megalopolis”. Previo a su estreno, la película fue adquirida para algunos territorios europeos. Richard Gelfond, director ejecutivo de IMAX, dijo que “Megalopolis” — que Coppola considera que se ve mejor en IMAX — se proyectará a nivel mundial en las pantallas de gran formato de la compañía.

En numerosos momentos “Megalópolis”, Coppola, quien una vez escribió el libro “Live Cinema and its Techniques”, se opone experimentalmente a las convenciones cinematográficas. En una proyección el jueves, Jason Schwartzman apareció a mitad de la película, caminó por el escenario hacia un micrófono y le hizo una pregunta al personaje de Driver en la pantalla de arriba.

Varias semanas antes de Cannes, Coppola proyectó en privado “Megalopolis” en Los Ángeles. Rápidamente se corrió la voz de que muchos estaban desconcertados por la película experimental que acababan de ver. “No hay perspectivas comerciales y bien por él”, dijo uno de los asistentes.

