Foro se disculpa por comentarios ofensivos de Richard Dreyfuss

The Cabot envió una disculpa por correo electrónico en la que dijo que no respaldaba las opiniones del actor, quien también protagonizó “Close Encounters of The Third Kind” (“Encuentros cercanos del tercer tipo”), “American Graffiti” (“Locura de verano”) y “The Goodbye Girl” (“La chica del adiós”), una actuación por la que recibió un Oscar. El director ejecutivo del foro no respondió de momento a correos electrónicos enviados el martes, y no se pudo contactar a un representante de Dreyfuss.