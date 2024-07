Festival de la Cultura Essence cumple 30 años con Usher y Janet Jackson como invitados

ARCHIVO - Usher durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 58 de la NFL el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Usher es uno de los artistas principales de la 30a edición del Festival de Cultura Essence que se celebrará el fin de semana del 4 de julio de 2024, en Nueva Orleans. (Foto AP/Eric Gay, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved