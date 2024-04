Feid y Karol G son los máximos ganadores de los Latin AMAs

ARCHIVO - El cantante colombiano Feid se presenta en el festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia, el sábado 23 de marzo de 2024. Con seis premios Feid fue uno de los máximos ganadores de los premios Latin AMAs el 25 de abril de 20204. (Foto AP/Ivan Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved