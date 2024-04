Fallece el diseñador de moda italiano Roberto Cavalli a los 83 años

ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Roberto Cavalli responde a las preguntas de un reportero de televisión antes del inicio del desfile de la colección para damas Primavera-Verano 2014 de Just Cavalli, parte de la Semana de la Moda de Milán, presentado en Milán, Italia, el 19 de septiembre de 2013. Cavalli, conocido por su estilo extravagante y glamoroso, murió el viernes 12 de abril de 2024 a los 83 años, anunció su compañía en una publicación de Instagram. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Roberto Cavalli habla con periodistas antes del inicio del desfile de la colecciónde caballeros otoño-invierno 2014 de Roberto Cavalli, en la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia, el 14 de enero de 2014.Cavalli, conocido por su estilo extravagante y glamoroso, murió el viernes 12 de abril de 2024 a los 83 años, anunció su compañía en una publicación de Instagram. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El diseñador de moda Roberto Cavalli y su esposa Eva Duringer agradecen los aplausos de la audiencia después de presentar la colección masculina Otoño-Invierno 2015-2016 de Roberto Cavalli en Milán, Italia, el 20 de enero de 2015. Cavalli, conocido por su estilo extravagante y glamoroso, murió el viernes 12 de abril de 2024 a los 83 años, anunció su compañía en una publicación de Instagram. (Foto AP/Antonio Calanni, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El diseñador de modas italiano Roberto Cavalli, centro, recibe el aplauso del público tras el desfile de la colección de caballeros primavera-verano 2015 de Roberto Cavalli en la Semana de la Moda de Milán en Milán, Italia, el 24 de junio de 2014. Cavalli, conocido por su estilo extravagante y glamoroso, murió el viernes 12 de abril de 2024 a los 83 años, anunció su compañía en una publicación de Instagram. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.