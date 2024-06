Fallece el actor canadiense Donald Sutherland de “M.A.S.H.” y “The Hunger Games”

ARCHIVO- El actor Donald Sutherland en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el 13 de octubre de 2017. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) 2017 Invision

ARCHIVO - Los actores James Garner, de izquierda a derecha, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones y Clint Eastwood, de la película "Space Cowboys" posan en el Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 30 de agosto del 2000. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) AP2000

ARCHIVO - Liam Hemsworth, de izquierda a derecha, Jennifer Lawrence y Donald Sutherland en el estreno de "The Hunger Games: Catching Fire" en Los Angeles el 18 de noviembre de 2013. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años.(Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO- Donald Sutherland, izquierda, y su hijo Kiefer Sutherland posan para un retrato en Los Angeles para promover la película "Forsaken". Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Donald Sutherland en los Oscar en Los Angeles el 4 de marzo de 2018. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) 2018 Invision

ARCHIVO - El actor Donald Sutherland en la premiere de la película "The Burnt Orange Heresy" en la 76a edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 7 de septiembre de 2019. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Arthur Mola/Invision/AP, archivo) 2019 Invision

ARCHIVO - El actor Donald Sutherland en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el 13 de octubre de 2017. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", ha muerto a los 88 años. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo 2017 Invision

Kiefer Sutherland, hijo del actor, confirmó la muerte de su padre el jueves. No hubo más detalles disponibles de momento.

“Personalmente, creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine”, dijo Kiefer Sutherland en X. “Nunca me intimidó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso”.

Más recientemente, protagonizó las películas de “The Hunger Games” (“Los Juegos del Hambre”), y la serie limitada de HBO “The Undoing”. Nunca se retiró y trabajó regularmente hasta su muerte. Su libro de memorias, “Made Up, But Still True”, se publicará en noviembre.