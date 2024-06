Fallece Anouk Aimée, la radiante estrella francesa de "Un homme et une femme" y "La Dolce Vita"

ARCHIVO - La actriz francesa Anouk Aimée antes de una conferencia de prensa en el 53º Festival de Cine de Berlín el 13 de febrero de 2003. Aimée, ganadora de un Globo de Oro por su papel protagónico en "Un homme et une femme" del legendario director francés Claude Lelouch, falleció, informó el martes su agente. Tenía 92 años. (Foto AP/Sven Kaestner, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

