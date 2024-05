El tiempo está de su lado: los Rolling Stones sacudirán el Festival de Jazz de Nueva Orleans

“No queríamos tener 13 escenarios vacíos y sin gente frente a ellos cuando los Stones comenzaran a cantar canciones favoritas como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ y ‘Jumpin’ Jack Flash’”, dijo el productor, Quint Davis, a The Associated Press previo al arranque del festival. “Todos los que compraron una entrada para ese día compraron principalmente una para ver a los Stones”.