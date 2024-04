El Taiger le pide matrimonio a su novia: "Con 36 años no me había enamorado"

Con palabras llenas de emoción, el cantante manifestó: "Con 36 años no me había enamorado y quiero decírselo a mi mujer, que quiero casarme con ella", añadiendo: "Te amo, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer".

En un momento de reflexión compartido en sus historias de Instagram, Suilen expresó su admiración por El Taiger: "Después de conocer a José Manuel Carvajal me di cuenta de que todos los demás son unos tarecos. Me enseña cada día cosas que ni yo sabía. Le pueden ver miles de defectos, pero ninguno va a tener jamás el corazón que tiene él. No sé si soy su hijo o su mujer, solo sé que soy feliz y punto".