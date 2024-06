El príncipe Guillermo es anfitrión en la boda del duque de Westminster

Olivia Henson y Hugh Grosvenor, el duque de Westminster salen de la catedral de Chester después de su boda el viernes 7 de junio de 2024. (Peter Byrne/PA via AP)

En esta fotografía proporcionada por Just Stop Oil, una manifestante usa un extintor para diseminar pintura polvo afuera de la Catedral de Chester durante la boda de Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, y Olivia Henson, en Chester, Inglaterra, el viernes 7 de junio de 2024. La policía dijo que una mujer de 69 años y una mujer de 73 fueron arrestadas bajo sospecha de delitos contra el orden público. El grupo Just Stop Oil dijo que las dos eran integrantes de la organización y exigían el fin de la extracción de combustibles fósiles. (Just Stop Oil vía AP)