El Festival de la Canción de Eurovisión arranca con pop y protestas por la guerra en Gaza

Windows95man de Finlandia interpreta la canción No Rules! Durante el ensayo general de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Baby Lasagna de Croacia interpreta la canción Rim Tim Tagi Dim durante el ensayo general de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Olly Alexander de Reino Unido interpreta la canción Dizzy durante el ensayo general de la primera semifinal del Festival de Eurovisión en Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una banderas de Eurovisión ondea frente al ayuntamiento histórico de Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024, al comienzo de la semana del Festival de la Canción de Eurovisión. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Policías observan desde un techo mientras la gente hace fila para el segundo ensayo general de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ISAAK de Alemania interpreta la canción Always On The Run durante el ensayo general de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo, Suecia, el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.