El Club Space de Miami ha anunciado su reapertura tras un cierre temporal de tres meses

Para aquellos que pensaron que el anuncio de la clausura temporal del Club Space en Miami durante el verano, para realizar mejoras en sus salidas de emergencia, significaba el cierre definitivo del icónico lugar, estaban equivocados: Club Space y sus locales hermanos, The Ground y Floyd, volverán a operar a partir del jueves 19 de septiembre.

Además, los espacios a nivel del suelo, Floyd y The Ground, también han sido renovados. The Ground ha eliminado las áreas VIP en ambos extremos de la sala, ampliando así la pista de baile y mejorando el esquema de iluminación. Aunque continuarán presentando actos en vivo, el enfoque principal será ofrecer un espacio para géneros de baile como drum ‘n’ bass, electro, dubstep, y otros estilos underground que no encajan tan bien en la terraza.