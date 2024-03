Diseñador de zapatos de Godzilla celebra alfombra roja de los Oscar

ARCHIVO - El elenco y el equipo de "Godzilla Minus One" llega a los Oscar el 10 de marzo de 2024 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Una creación japonesa que llamó la atención en la alfombra roja de los Oscar no era una película sino los zapatos que parecían estar sostenidos por la garra de Godzilla obra de Ryosuke Matsui. (Foto AP/John Locher, archivo)

En esta fotografía proporcionada por Ryosuke Matsui uno de los zapatos con temática de Godzilla duseñados por Matsui, en una imagen tomada en Tokio en octubre de 2023. Modelos de los zapatos de Godzilla fueron usados por el equipo de la película galardonada con el premio a los mejores efectos visuales "Godzilla Minus One" en la ceremonia de los Oscar. (Courtesy of Ryosuke Matsui vía AP)