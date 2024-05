Director de “The Apprentice” se ofrece a proyectar filme para Trump

Gabriel Sherman, de izquierda a derecha, Maria Bakalova, el director Ali Abbasi, Sebastian Stan, y Martin Donovan posan para fotógrafos a su salida de la premiere de la película 'The Apprentice' en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes, en Francia el lunes 20 de mayo de 2024. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) 2024 Invision

El director Ali Abbasi posa en la sesión de la película 'The Apprentice' en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes en Francia el martes 21 de mayo de 2024.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de la campaña de Trump el martes en Cannes, Abbasi dijo a periodistas: “Todo el mundo habla de que demandó a mucha gente, aunque no hablan de su tasa de éxito, ¿sabes?”.

“No creo necesariamente que esta sea una película que no le guste”, dijo Abbasi. “No creo necesariamente que le guste. Creo que se sorprendería, ¿sabes? Y como he dicho antes, me ofrecería a ir a conocerlo donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una proyección y tener una charla después, si eso es interesante para alguien en la campaña de Trump”.