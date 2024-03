Diego Torres evoluciona para ser “Mejor que ayer”

“Siempre mi terapia fue el deporte, además de la música, de la vida, de los afectos y familia”, dijo. “Salir a correr, trotar, para mí siempre ha sido una compañía que además la he llevado, porque llevo mis zapatillas (tenis), en cualquier lado uno puede correr, no necesitas de mucho sino de las ganas”.

Aunque eso sí, el intérprete de “Color esperanza”, “Andando” y “Este corazón” aclaró que no le gusta escuchar música cuando corre.

“Me gusta ir con mis pensamientos, me gusta ir atento a los ruidos de los autos que no te pisen, hay que estar atento, no distraído”, dijo.

FUENTE: Associated Press