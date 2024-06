Diana Ross, Eminem y Jack White reinauguran antigua estación de tren de Detroit

Diana Ross se presenta en "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024, en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Big Sean durante su presentación en el concierto "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024 en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eminem durante su presentación en el concierto "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024 en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Melissa Etheridge, de izquierda a derecha, Fantasia y Jelly Roll durante su presentación en el concierto "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024 en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fantasia durante su presentación en el concierto "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024 en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jack White durante su presentación en el concierto "Live From Detroit: The Concert at Michigan Central" el jueves 6 de junio de 2024 en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jack White saluda antes de ser reconocido por Michigan Central Station, el jueves 6 de junio de 2024, en Detroit. (AP Photo/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved