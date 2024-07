“Deadpool & Wolverine” comienza a romper récords de taquilla

© 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios/Marvel Studios muestra a Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson, izquierda, y Hugh Jackman como Wolverine/Logan en una escena de "Deadpool & Wolverine". (20th Century Studios/Marvel Studios via AP) © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

Las cifras de “Deadpool & Wolverine” se parecen más a las de “Star Wars: The Rise of the Skywalker” (40 millones de dólares) y “Avengers: Infinity War” (39 millones de dólares) que a las dos películas anteriores de “Deadpool”.