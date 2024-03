Da’Vine Joy Randolph gana su primer Oscar por “The Holdovers”

“Mi madre me dijo: ‘Cruza la calle y ve a ese departamento de teatro. Hay algo allí para ti’, y agradezco a mi madre por haber hecho eso”, relató Randolph. “Le doy las gracias a todas las personas que se han cruzado en mi camino y me han acompañado y guiado. Estoy muy agradecida con toda la gente hermosa que hay ahí fuera”.

“Qué honor ver el mundo a través de sus ojos y de los tuyos”, dijo Nyong'o.

Randolph obtuvo una nominación al Tony en 2012 por “Ghost The Musical” y sus papeles cinematográficos incluyen “Dolemite Is My Name” (“Yo soy Dolemite”) y “The United States vs. Billie Holiday” (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”). En la pantalla chica, estuvo en “Empire” y “Only Murders in the Building”.

Para su victoria, Randolph venció a Emily Blunt de “Oppenheimer”, Danielle Brooks de “The Color Purple” (“El color púrpura”), America Ferrera de “Barbie” y Jodie Foster en “Nyad”.

