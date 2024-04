Cuatro décadas después, los Pet Shop Boys se mantienen frescos

ARCHIVO - Neil Tennant, izquierda, y Chris Lowe, de Pet Shop Boys, durante su presentación en el festival Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 15 de septiembre de 2017. Cuarenta años y 50 millones de discos vendidos después Pet Shop Boys lanzará su nuevo álbum "Nonetheless" el viernes 26 de abril de 2024. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.