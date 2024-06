Corte Suprema rechaza apelación de Josh Duggar acusado de pornografía infantil

ARCHIVO - Esta fotografía sin fecha proporcionada por el centro de detención del condado de Washington, Arkansas, muestra a Josh Duggar. La Corte Suprema rechazó una apelación de Josh Duggar, una ex estrella de telerrealidad condenada por descargar imágenes de abuso sexual infantil. Duggar estuvo en el programa de TLC "19 Kids and Counting" con su numerosa familia antes de su condena de 2021. (Washington County Detention Center via AP, archivo)