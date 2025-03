Corte Suprema de EEUU reanuda un caso de pintura impresionista robada por nazis en museo español

ARCHIVO - Un visitante observa el cuadro impresionista titulado "Rue St.-Honore, Apres-Midi, Effet de Pluie" ("Calle Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia") pintado en 1897 por Camille Pissarro, expuesto en el Museo Thyssen-Bornemisza el 12 de mayo de 2005, en Madrid. (AP Photo/Mariana Eliano, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.