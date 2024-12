Comedia oscura "A Different Man" triunfa sorpresivamente en los Premios Gotham

Los Gotham no son un indicador de los Óscar, aunque varias de sus ganadoras recientes, incluyendo la del año pasado “Past Lives” (“Vidas pasadas”), así como “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “Nomadland”, han sido nominadas a mejor película en los Premios de la Academia, donde “Everything Everywhere All at Once” fue además de nominada ganadora.