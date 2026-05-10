Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

Trump endurece el tono contra Irán
El presidente de United States, Donald Trump, rechazó este viernes una propuesta inicial de paz presentada por Iran en medio de las negociaciones indirectas que buscan frenar la escalada militar en Medio Oriente.
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Donald Trump rechazó la oferta inicial de paz presentada por Irán y endureció su discurso en plena tensión en Ormuz
El presidente de United States, Donald Trump, rechazó este viernes una propuesta inicial de paz presentada por Iran en medio de las negociaciones indirectas que buscan frenar la escalada militar en Medio Oriente.
A través de Truth Social, Trump calificó la respuesta iraní como:
“¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”.
El mandatario no ofreció detalles específicos sobre el contenido de la propuesta, pero dejó claro que Washington considera insuficientes las condiciones planteadas por Teherán.
Las conversaciones entre Washington y Teherán se desarrollan con mediación de Pakistan, según reportes del New York Times.
El objetivo inmediato de las negociaciones es:
Extender el alto al fuego
Reducir tensiones militares
Garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz
Evitar una escalada regional mayor
El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de tensión energética y militar del mundo.
Horas antes del rechazo, Trump publicó un extenso mensaje criticando la política exterior de administraciones anteriores hacia Irán.
El presidente acusó a:
Barack Obama
El gobierno iraní
Sectores que apoyaron el acuerdo nuclear
Trump aseguró que Irán “se aprovechó” de Estados Unidos durante décadas y afirmó que bajo su administración “ya no se reirán más”.
También volvió a mencionar los fondos liberados a Teherán durante la era Obama, señalando que Washington entregó miles de millones de dólares al régimen iraní.
El rechazo ocurre mientras continúan:
Operaciones militares en el Golfo Pérsico
Ataques y amenazas en el estrecho de Ormuz
Movimientos navales estadounidenses
Presión internacional para evitar una guerra regional
Washington mantiene desplegadas fuerzas militares y activos estratégicos en la zona mientras sigue negociando con Teherán.
Las tensiones entre EEUU e Irán han provocado:
Volatilidad en el precio del petróleo
Preocupación por el comercio marítimo
Reacciones en mercados internacionales
Temor a interrupciones energéticas globales
Analistas consideran que cualquier acuerdo parcial podría aliviar temporalmente la presión sobre los mercados y el transporte marítimo internacional.
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