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Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

Donald Trump rechazó la oferta inicial de paz presentada por Irán y endureció su discurso en plena tensión en Ormuz

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Iran

Trump endurece el tono contra Irán

El presidente de United States, Donald Trump, rechazó este viernes una propuesta inicial de paz presentada por Iran en medio de las negociaciones indirectas que buscan frenar la escalada militar en Medio Oriente.

A través de Truth Social, Trump calificó la respuesta iraní como:

“¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”.

El mandatario no ofreció detalles específicos sobre el contenido de la propuesta, pero dejó claro que Washington considera insuficientes las condiciones planteadas por Teherán.

Pakistán actúa como intermediario

Las conversaciones entre Washington y Teherán se desarrollan con mediación de Pakistan, según reportes del New York Times.

El objetivo inmediato de las negociaciones es:

Extender el alto al fuego

Reducir tensiones militares

Garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz

Evitar una escalada regional mayor

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de tensión energética y militar del mundo.

Trump carga contra Obama e Irán

Horas antes del rechazo, Trump publicó un extenso mensaje criticando la política exterior de administraciones anteriores hacia Irán.

El presidente acusó a:

Barack Obama

El gobierno iraní

Sectores que apoyaron el acuerdo nuclear

Trump aseguró que Irán “se aprovechó” de Estados Unidos durante décadas y afirmó que bajo su administración “ya no se reirán más”.

También volvió a mencionar los fondos liberados a Teherán durante la era Obama, señalando que Washington entregó miles de millones de dólares al régimen iraní.

La tensión sigue creciendo en Ormuz

El rechazo ocurre mientras continúan:

Operaciones militares en el Golfo Pérsico

Ataques y amenazas en el estrecho de Ormuz

Movimientos navales estadounidenses

Presión internacional para evitar una guerra regional

Washington mantiene desplegadas fuerzas militares y activos estratégicos en la zona mientras sigue negociando con Teherán.

Un conflicto que mantiene en alerta a los mercados

Las tensiones entre EEUU e Irán han provocado:

Volatilidad en el precio del petróleo

Preocupación por el comercio marítimo

Reacciones en mercados internacionales

Temor a interrupciones energéticas globales

Analistas consideran que cualquier acuerdo parcial podría aliviar temporalmente la presión sobre los mercados y el transporte marítimo internacional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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