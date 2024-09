Chyno y Nacho comienzan su tour por Estados Unidos con un Sold out en Miami

w“Estoy aquí para ustedes de nuevo. Me siento perfecto, mejor que nunca”, declaró Chyno ante la euforia de sus seguidores, quienes coreaban su nombre el sábado en Hollywood, Florida. Luego de su separación en 2017 y tras la recuperación de Chyno de una seria afección de salud que comprometió su movilidad, el dúo venezolano volvió a los escenarios el pasado 28 de septiembre, llenando el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, en una noche inolvidable.

“Gracias, papá, por un nuevo día. Por no desampararme, por hacerme compañía, por no dejar de verme cuando yo no te veía”, expresó Nacho en el video. “En este laberinto eres mi guía. Gracias por esta nueva oportunidad de valorar el verdadero significado de la amistad”.