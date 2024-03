Christopher Nolan gana su primer Oscar a mejor dirección por "Oppenheimer"

Nolan superó a Jonathan Glazer de “The Zone of Interest” ("Zona de Interés"), Yorgos Lanthimos de “Poor Things” (“Pobres criaturas”), Martin Scorsese de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y Justine Triet de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”). A los 81 años de edad, Scorsese era director de mayor edad.