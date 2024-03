Catalina era un rostro confiable de la monarquía, ahora está en medio de la vorágine

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, a la derecha, y Catalina, la duquesa de Cambridge, sostienen a su hija recién nacida mientras posan para los medios de comunicación fuera del exclusivo ala Lindo del Hospital St. Mary's, en Londres, el sábado 2 de mayo de 2015. La atención sobre la princesa Catalina ha alcanzado niveles no vistos desde que se casó con el príncipe Guillermo en una boda de cuento de hadas en 2011. La admisión de que Catalina alteró una fotografía familiar oficial provocó una reacción violenta. (Foto AP/Alastair Grant) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.