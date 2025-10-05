americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Carlos Otero

Carlos Otero posa con armas tras entrada en vigor de la ley "Open Carry" en Florida

El presentador cubano Carlos Otero causa polémica al posar con armas en Florida, tras la aprobación de la ley que permite el porte abierto en el estado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carlos Otero

Miami, Florida — El presentador cubano Carlos Otero volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar una imagen en la que aparece portando armas de fuego junto a un Mercedes-Benz G-Wagon, haciendo alusión a la reciente entrada en vigor de la ley “Open Carry” en el estado de Florida.

En la fotografía, difundida a través de su cuenta de Instagram (@carlosoterotv), Otero posa con gafas oscuras, gorra, una pistola enfundada en la cintura y una escopeta en las manos, acompañando la publicación con el mensaje “Open Carry…” y etiquetas como #guns, #beretta9mm, #winchester y #florida.

Carlos Otero

Una nueva ley que divide opiniones

La imagen se publicó poco después de que la Primera Corte de Distrito de Apelaciones de Florida ratificara la legalidad del porte abierto de armas de fuego en el estado.

La decisión permite a los ciudadanos exhibir armas en público sin necesidad de ocultarlas, lo que ha desatado un amplio debate político y social en torno al derecho a portar armas y sus implicaciones en materia de seguridad.

Expertos en políticas públicas y organizaciones civiles han advertido que la medida podría incrementar los riesgos de violencia armada, mientras defensores de la Segunda Enmienda celebran lo que consideran “una victoria para las libertades individuales”.

Reacciones divididas en redes sociales

La publicación de Otero generó miles de comentarios.

Algunos seguidores lo felicitaron por ejercer su derecho constitucional, resaltando el valor simbólico de la imagen en el contexto de la nueva ley.

Otros, en cambio, expresaron preocupación por el mensaje que podría transmitir, especialmente en un país que enfrenta una creciente ola de tiroteos y crímenes relacionados con armas de fuego.

“No está mal tener armas, pero mostrarlas así puede ser un mal ejemplo”, escribió un usuario.

“Solo ejerce su derecho. Cada quien debe cuidar su seguridad”, respondió otro.

Un presentador acostumbrado a la polémica

Residente en Miami desde 2007, Carlos Otero es uno de los comunicadores cubanos más reconocidos en el exilio. Actualmente conduce el programa “TN3” en AméricaTeVe, donde combina humor, entrevistas y actualidad.

A lo largo de su carrera, ha sabido mantenerse en el centro de la conversación pública, ya sea por declaraciones sobre Cuba, su vida personal o publicaciones en redes que generan controversia.

En esta ocasión, el conductor combinó lujo, armas y una referencia directa a la legislación estatal, despertando opiniones encontradas entre sus seguidores.

Florida y el auge del porte abierto

De acuerdo con datos del portal especializado Ammo, el 35% de los residentes de Florida posee al menos un arma de fuego.

Con la entrada en vigor del “Open Carry Act”, los departamentos policiales deberán adaptar sus protocolos de actuación ante la exhibición pública de armas, una práctica antes restringida y ahora protegida por ley.

La norma, sin embargo, sigue bajo revisión en algunos condados, donde autoridades locales y expertos en seguridad evalúan sus posibles impactos sobre la percepción de seguridad ciudadana y los índices de criminalidad.

Conclusión

La publicación de Carlos Otero no solo coincidió con un momento clave en la política armamentista de Florida, sino que reavivó el debate sobre libertad individual versus responsabilidad social.

Mientras el presentador opta por el silencio tras la polémica, su imagen —armas en mano y mensaje minimalista— continúa generando discusiones sobre el papel de las figuras públicas en temas sensibles como la posesión de armas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Sean Diddy Combs se sienta en la cancha en la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA entre los Brooklyn Nets y los New York Knicks, el 12 de marzo de 2017, en Nueva York. (Foto AP/Kathy Willens, archivo)

Sean "Diddy" Combs es sentenciado a cuatro años de prisión por caso de violencia sexual

Por Redacción América Noticias Miami
acusan a el micha de dejar sin dinero a su exesposa y sus hijos en miami tras regresar a vivir a cuba

Acusan a El Micha de dejar sin dinero a su exesposa y sus hijos en Miami tras regresar a vivir a Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
destino anuncia demanda millonaria contra otaola: exige 3 millones de dolares por difamacion

Destino anuncia demanda millonaria contra Otaola: exige 3 millones de dólares por difamación

Por Redacción América Noticias Miami
yulien oviedo se proclama como el unico cubano con condiciones para un super bowl

Yulién Oviedo se proclama como el único cubano "con condiciones" para un Super Bowl

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Vamos a estar en todas partes: la advertencia de Kristi Noem por el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Vamos a estar en todas partes": la advertencia de Kristi Noem por el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Díaz-Canel moviliza militares y convoca reunión de emergencia en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Díaz-Canel moviliza militares y convoca reunión de emergencia en La Habana tras las protestas y cacerolazos

En la imagen, lograda con una baja velocidad de obturador, el presidente estadounidense Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump sufre otra derrota en tribunales por orden de ciudadanía por nacimiento

Gobierno cubano moviliza a reclutas del Servicio Militar para limpiar una Habana colapsada por la basura

Gobierno cubano moviliza a reclutas del Servicio Militar para limpiar una Habana colapsada por la basura

Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter