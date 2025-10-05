Carlos Otero posa con armas tras entrada en vigor de la ley "Open Carry" en Florida

Miami , Florida — El presentador cubano Carlos Otero volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar una imagen en la que aparece portando armas de fuego junto a un Mercedes-Benz G-Wagon , haciendo alusión a la reciente entrada en vigor de la ley “Open Carry” en el estado de Florida.

En la fotografía, difundida a través de su cuenta de Instagram (@carlosoterotv) , Otero posa con gafas oscuras, gorra, una pistola enfundada en la cintura y una escopeta en las manos , acompañando la publicación con el mensaje “ Open Carry… ” y etiquetas como #guns, #beretta9mm, #winchester y #florida .

La imagen se publicó poco después de que la Primera Corte de Distrito de Apelaciones de Florida ratificara la legalidad del porte abierto de armas de fuego en el estado.

La decisión permite a los ciudadanos exhibir armas en público sin necesidad de ocultarlas, lo que ha desatado un amplio debate político y social en torno al derecho a portar armas y sus implicaciones en materia de seguridad.

Expertos en políticas públicas y organizaciones civiles han advertido que la medida podría incrementar los riesgos de violencia armada , mientras defensores de la Segunda Enmienda celebran lo que consideran “una victoria para las libertades individuales” .

Algunos seguidores lo felicitaron por ejercer su derecho constitucional, resaltando el valor simbólico de la imagen en el contexto de la nueva ley.

Otros, en cambio, expresaron preocupación por el mensaje que podría transmitir, especialmente en un país que enfrenta una creciente ola de tiroteos y crímenes relacionados con armas de fuego.

“No está mal tener armas, pero mostrarlas así puede ser un mal ejemplo”, escribió un usuario.

“Solo ejerce su derecho. Cada quien debe cuidar su seguridad”, respondió otro.

Un presentador acostumbrado a la polémica

Residente en Miami desde 2007, Carlos Otero es uno de los comunicadores cubanos más reconocidos en el exilio. Actualmente conduce el programa “TN3” en AméricaTeVe, donde combina humor, entrevistas y actualidad.

A lo largo de su carrera, ha sabido mantenerse en el centro de la conversación pública, ya sea por declaraciones sobre Cuba, su vida personal o publicaciones en redes que generan controversia.

En esta ocasión, el conductor combinó lujo, armas y una referencia directa a la legislación estatal, despertando opiniones encontradas entre sus seguidores.

Florida y el auge del porte abierto

De acuerdo con datos del portal especializado Ammo, el 35% de los residentes de Florida posee al menos un arma de fuego.

Con la entrada en vigor del “Open Carry Act”, los departamentos policiales deberán adaptar sus protocolos de actuación ante la exhibición pública de armas, una práctica antes restringida y ahora protegida por ley.

La norma, sin embargo, sigue bajo revisión en algunos condados, donde autoridades locales y expertos en seguridad evalúan sus posibles impactos sobre la percepción de seguridad ciudadana y los índices de criminalidad.

Conclusión

La publicación de Carlos Otero no solo coincidió con un momento clave en la política armamentista de Florida, sino que reavivó el debate sobre libertad individual versus responsabilidad social.

Mientras el presentador opta por el silencio tras la polémica, su imagen —armas en mano y mensaje minimalista— continúa generando discusiones sobre el papel de las figuras públicas en temas sensibles como la posesión de armas.