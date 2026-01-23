americateve

Carlos Otero

Carlos Otero despide a Alfredito Rodríguez con emotivas palabras: "Una pérdida irreparable" Subtítulo

Carlos Otero despide con emotivas palabras al cantante cubano Alfredito Rodríguez, fallecido en Miami, y lo define como una pérdida irreparable para la música cubana

Redacción América Noticias Miami
El presentador cubano recordó al fallecido cantante como un artista íntegro, un amigo leal y una de las voces masculinas más queridas de la música cubana.

Un adiós marcado por el dolor y la gratitud

El presentador cubano Carlos Otero expresó su profundo dolor tras la muerte del cantante Alfredo “Alfredito” Rodríguez, fallecido el 22 de enero de 2026 en Miami, ciudad donde residía junto a su familia desde hace años.

En declaraciones a Martí Noticias, Otero recordó a su amigo como un “artista 100 por ciento” y un ser humano íntegro, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Alfredo era un buen padre, fue un buen hijo, fue un buen amigo. Te podrás imaginar el nivel de amistad que teníamos. Creo que es una pérdida totalmente irreparable”, expresó visiblemente conmovido.

“Un ejemplo para las nuevas generaciones”

Otero subrayó que Alfredito Rodríguez fue un modelo de conducta artística y humana, y lamentó que ese estándar no siempre esté presente en las nuevas generaciones.

“Ojalá las nuevas generaciones se comportaran y actuaran al nivel de las grandes estrellas que tuvimos en Cuba, y entre ellas Alfredo Rodríguez”, afirmó.

Durante décadas, el cantante fue considerado por su público como una de las voces masculinas más populares de Cuba, destacando por su talento, su humildad y su fidelidad a la música.

‍‍‍ Un lazo familiar profundo

El presentador reveló que se enteró de la noticia pocos minutos antes de la entrevista, aún en estado de shock.

“Fui amigo de toda su familia, de su papá, de su mamá Celina, de su esposa Mayra y de sus hijos, Alfredito y Daniel”, dijo.

La noticia ha provocado una avalancha de mensajes de condolencias en redes sociales, donde colegas, artistas y admiradores recuerdan al cantante por su carisma y su legado musical.

“El telón se cierra, pero la vida continúa”

Carlos Otero confesó que esa misma noche debía presentarse en un programa en vivo, algo que se le hacía especialmente difícil tras la pérdida.

“No sé con qué cara me voy a parar en el escenario esta noche a entretener a la gente, pero como él mismo decía: a veces se nos cierra el telón, se quedan los aplausos y la vida tiene que continuar”.

Fe, despedida y legado

Otero concluyó su mensaje con palabras de fe y esperanza, recordando la espiritualidad de su amigo.

“Luz y muchísimas bendiciones para ese espíritu que vuela muy alto. Alfredo era muy creyente de Dios y de la Virgen de la Caridad del Cobre, y sé que Dios lo va a tener en un lugar muy especial”.

La muerte de Alfredito Rodríguez deja un vacío profundo en la música cubana y en quienes compartieron con él escenarios, amistades y afectos.

