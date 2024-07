Camboya acoge estatuas centenarias saqueadas del país y devueltas por el Met

Personal especializado prepara una estatua que regresó de Estados Unidos a Camboya, antes de una ceremonia oficial en el Museo Nacional de Camboya, el jueves 4 de julio de 2024, en Nom Pen, Camboya. (Foto AP/Heng Sinith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Monjes budistas camboyanos bendicen con agua las estatuas y artefactos devueltos por Estados Unidos a Camboya, durante una ceremonia oficial en el Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh, Camboya, el jueves 4 de julio de 2024. (Foto AP/Heng Sinith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La ministra de Cultura y Bellas Artes de Camboya, Phoeurng Sackona, quema varitas de incienso frente a estatuas y artefactos durante una ceremonia oficial en el Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh, Camboya, el jueves 4 de julio de 2024. (AP Photo/Heng Sinith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estatuas y artefactos en exhibición después de ser devueltos por Estados Unidos a Camboya, antes de una ceremonia oficial en el Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh, Camboya, el jueves 4 de julio de 2024. (Foto AP/Heng Sinith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

