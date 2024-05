Calvin Harris y Nelly Furtado se llevan la segunda noche del festival Emblema en Ciudad de México

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un fan disfrazado posa en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante canadiense Nelly Furtado durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante canadiense Nelly Furtado durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Calvin Harris durante su set en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Calvin Harris durante su set en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante canadiense Nelly Furtado durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Calvin Harris durante su set en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christina Aguilera durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante brasileña Anitta durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el concierto de Nicki Nicole en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans disfrazados de hadas en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el set de Calvin Harris en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un fan posa en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan baila en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del DJ Calvin Harris durante su set en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Esposito durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved