BET dice que problemas de audio llevaron a censurar demasiado un discurso de Usher

El discurso de 13 minutos, sincero y con algunas groserías, parecía haber sido fuertemente censurado por el canal de televisión, dejando a los espectadores en casa curiosos por saber qué dijo Usher. Un portavoz de BET dijo a The Associated Press que “debido a una falla de audio durante la transmisión en vivo, partes de su discurso fueron silenciadas inadvertidamente. Extendemos nuestras más sinceras disculpas a Usher, no podríamos estar más agradecidos por su participación”.