Barbara Rush, quien actuó con Frank Sinatra y Paul Newman, fallece a los 97 años

ARCHIVO - La actriz Barbara Rush posa en el estreno de la película "The Magnificent Obsession" el 26 de abril de 1954. Rush, quien coprotagonizó películas con Frank Sinatra, Paul Newman y otros astros de las décadas de 1950 y 1960 y tuvo una próspera carrera televisiva más adelante en su vida, murió el domingo 31 de marzo de 2024 a los 97 años. (Foto AP/Robert Kradin, archivo) Copyright 1954 AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.