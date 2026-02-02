Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por "Debí tirar más fotos" durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

El artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó uno de los momentos políticos más comentados en la 68ª edición de los Premios Grammy al dedicar parte de su discurso a criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) .

Tras ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny sorprendió al público y a millones de televidentes con un mensaje directo al tema migratorio:

“No somos salvajes, no somos animales… somos humanos y somos americanos.”

Su intervención fue acompañada de una fuerte ovación en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una noche en que varios artistas aprovecharon su plataforma para pronunciarse contra las políticas migratorias estadounidenses.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí tirar más fotos" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

El mensaje de Bad Bunny se produce en un periodo de creciente controversia nacional sobre las operaciones migratorias en Estados Unidos, incluidas las protestas y críticas por acciones del ICE en ciudades como Mineápolis .

En la misma ceremonia, otros artistas como Billie Eilish también utilizaron su espacio para expresar solidaridad con inmigrantes y oponerse a las redadas instauradas por el gobierno federal.

Mensaje de unidad en medio de la protesta

Bad Bunny pidió dejar atrás la violencia y usar el amor como respuesta a las divisiones sociopolíticas:

“Lo único más poderoso que el odio es el amor… si peleamos, tenemos que hacerlo con amor.”

Este pronunciamiento subraya la presencia cada vez más visible de figuras del entretenimiento en debates públicos sobre políticas migratorias y derechos humanos en Estados Unidos.