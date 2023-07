Así fue como Sting inspiró a Christopher Nolan a filmar Oppenheimer

Russians es una pieza perteneciente a The Dream of the Blue Turtles, álbum debut de Sting como solista después de haberse separado de The Police. En la canción, Sting reflexiona sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, haciendo una referencia muy oscura respecto a la bomba atómica, describiéndola como “juguete nuclear”, justo como lo mencionó Nolan en su entrevista.