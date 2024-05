Artistas de EEUU se organizan para luchar por espectáculos drag

ARCHIVO - La artista drag de Chicago Jo Mama se une a varias drag queens negras para liderar la marcha Drag for Change en el vecindario de Boystown en Chicago, el 14 de junio de 2020. Alrededor de 10 artistas drag de todo Estados Unidos se unieron para promover su forma de arte con la organización Qommittee anunciada el miércoles 29 de mayo de 2024 previo al Mes del Orgullo LGBTQ+ de junio. (Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times via AP, archivo) Ashlee Rezin Garcia/Sun-Times

ARCHIVO - Personas en contra y a favor de un evento de cuentos narrados por drag queens se enfrentan en una protesta frente al pub Old Nick's en Eugene, Oregon, el 23 de octubre de 2022. Alrededor de 10 artistas drag de todo Estados Unidos se unieron para proteger y promover su forma de arte. Qommittee anunció su formación el miércoles 29 de mayo de 2024 previo al Mes del Orgullo LGBTQ+ de junio. (Chris Pietsch/The Register-Guard via AP, archivo) 2022 The Register-Guard