Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

El emblemático hotel ubicado frente al Malecón habanero suspendió operaciones de manera temporal, según una trabajadora de la instalación. La medida ocurre en medio de la salida de operadores internacionales, la caída del turismo y la crisis energética que golpea a la isla.

El hotel Grand Aston La Habana , uno de los establecimientos turísticos más visibles de la capital cubana, cerró sus puertas de forma temporal por falta de combustible, según confirmó una trabajadora de la instalación a CubaNet bajo condición de anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con ese testimonio, los accesos al edificio fueron delimitados con cintas rojas y los huéspedes que permanecían alojados fueron evacuados. La dirección del hotel habría comunicado que el cierre será temporal y que las operaciones podrían reanudarse cuando mejore el contexto energético.

Personas que se acercaron al establecimiento para preguntar por sus servicios recibieron una respuesta directa: el hotel estaba cerrado por falta de combustible.

El Grand Aston La Habana está ubicado en El Vedado, frente al Malecón habanero. Fue inaugurado en marzo de 2022 con unas 600 habitaciones y presentado por medios oficiales como una apuesta de lujo para relanzar el turismo en la capital.

En su momento, el hotel fue promocionado por sus salones para eventos, su piscina infinita con vista al mar y su diseño orientado al turismo internacional.

Sin embargo, apenas cuatro años después de su apertura, el cierre temporal evidencia la profundidad de la crisis turística y energética que atraviesa Cuba.

Sin prioridad para combustible y generadores, según trabajadores

La fuente citada por CubaNet indicó que el Grand Aston no estaría entre las instalaciones priorizadas por el Ministerio de Turismo para recibir combustible destinado a generadores eléctricos.

Mientras otros hoteles de la capital continúan operando con plantas, el Aston habría quedado fuera de esa prioridad, lo que habría provocado la suspensión temporal de servicios.

La situación refleja un problema mayor: la falta de combustible ya no solo afecta el transporte, la generación eléctrica y la vida cotidiana de los cubanos, sino también instalaciones turísticas construidas como vitrinas del régimen para captar divisas.

Un cierre tras meses de señales de deterioro

El cierre del Grand Aston llega después de varios episodios que habían puesto al hotel bajo observación pública.

En mayo de 2026 circularon imágenes del exterior del establecimiento completamente desierto, sin taxis, sin movimiento visible de visitantes y con una apariencia de abandono inusual para una instalación de lujo en una zona estratégica de La Habana.

Meses antes, en diciembre de 2025, el hotel fue objeto de denuncias en redes sociales por supuesto desperdicio de alimentos en medio de una crisis alimentaria que afecta a millones de cubanos.

Ahora, la falta de combustible coloca al Grand Aston en una situación más grave: la suspensión temporal de operaciones.

La salida de Archipelago golpeó al Grand Aston y a la marca Aston en Cuba

El cierre temporal también ocurre tras la salida de Archipelago International, el grupo indonesio que gestionaba el Grand Aston y otros hoteles bajo la marca Aston en Cuba.

La compañía anunció el fin de sus operaciones en la isla a finales de mayo de 2026, en medio del aumento de sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado militar cubano que controla buena parte del sector turístico.

La salida de Archipelago se sumó al repliegue o reducción de operaciones de otras cadenas internacionales, que han buscado evitar riesgos legales y financieros asociados a sus vínculos con empresas estatales cubanas bajo control militar.

El turismo cubano atraviesa uno de sus peores momentos

El cierre del Grand Aston no es un hecho aislado. Forma parte de un deterioro general del turismo cubano, un sector que durante años fue presentado por el Gobierno como motor de la economía y fuente esencial de divisas.

La escasez de combustible ha golpeado vuelos, operaciones hoteleras, transporte turístico y servicios básicos. Aerolíneas internacionales han reducido o suspendido rutas, mientras la ocupación hotelera se mantiene en niveles muy bajos.

El desplome de visitantes, la salida de operadores extranjeros y las sanciones contra estructuras asociadas a GAESA han dejado a decenas de instalaciones turísticas sin perspectivas claras de recuperación inmediata.

La “compactación turística” y los hoteles vacíos

Desde febrero, las autoridades cubanas impulsan una estrategia de compactación turística para concentrar los pocos visitantes disponibles en menos instalaciones y cerrar temporalmente hoteles con baja ocupación o altos costos operativos.

En la práctica, esa política ha derivado en el cierre o paralización de decenas de instalaciones en diferentes polos del país.

El caso del Grand Aston es particularmente simbólico porque se trata de un hotel de lujo, ubicado en una de las zonas más visibles de La Habana y construido durante años de fuerte crisis económica para la población.

Una vitrina turística convertida en símbolo de crisis

La suspensión temporal del Grand Aston La Habana golpea la imagen que el régimen intentó proyectar con los nuevos hoteles de lujo: modernidad, inversión extranjera y capacidad para atraer visitantes internacionales.

Pero la realidad actual muestra un panorama distinto: falta de combustible, hoteles semivacíos, cadenas internacionales que se marchan, reducción de vuelos y una industria turística cada vez más desconectada de las necesidades reales de la población.

El cierre del Grand Aston no solo afecta a un hotel. Resume el choque entre la estrategia oficial de construir grandes instalaciones turísticas y una economía que ya no puede sostenerlas operativamente.