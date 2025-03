AP Fotos: 25 años del Vive Latino

ARCHIVO - Fher Olvera, de la banda mexicana Maná, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El músico y compositor serbio Goran Bregovic se presenta en la 17ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 24 de abril de 2016. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Xavier de Rosnay, a la derecha, y Gaspard Auge, del dúo francés de música electrónica Justice, se presentan en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 20 de marzo de 2017. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un grupo de fanáticos disfrutan de la música en uno de los escenarios del festival Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México, el domingo 15 de marzo de 2015. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El rapero Angel Quezada, alias Santa Fe Klan, durante su presentación en la 22ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantautora mexicana Carla Morrison durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El cantante y acordeonista Jorge Hernández de la banda norteña mexicana Los Tigres del Norte se presenta durante la 15.ª edición del festival Vive Latino el 29 de marzo de 2014 en la Ciudad de México. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - René Pérez, de la banda puertorriqueña Calle 13, se presenta en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 25 de abril de 2010. (Foto AP Photo/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Admiradores de Emir Kusturica vitorean mientras toca su guitarra en la 15ta edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 29 de marzo de 2014. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantante mexicana Natalia Lafourcade se presenta en la 17a edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 23 de abril de 2016. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El rockero español Enrique Bunbury se presenta en el festival Vive Latino, el 23 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2012 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

ARCHIVO - Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Robert Plant actúa junto a The Sensational Space Shifters durante la 16ta edición del festival Vive Latino, en Ciudad de México el 14 de marzo de 2015. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los Caligaris durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El grupo de surf rock Lost Acapulco actúa en el festival Vive Latino, en la Ciudad de México, el 24 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2012 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

ARCHIVO - Un niño asiste al festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2019. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Nadya Tolokonnikova, vocalista del grupo punk feminista ruso Pussy Riot, se presenta en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2018. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante Oscar Chávez se presenta durante el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el 16 de marzo de 2019. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Eric Burton de los Black Pumas se presenta en la 22ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 20 de marzo de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantante colombiana Elsa y Elmar durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante uruguayo Jorge Drexler durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Trent Reznor de Nine Inch Nails se presenta en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 27 de marzo de 2014. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Damon Albarn, vocalista principal de la banda británica Blur, se presenta en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 16 de marzo de 2013. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Fito Paez durante su concierto en la 15a edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 30 de marzo de 2014. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Ana Tijoux canta en la 15a edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 28 de marzo del 2014. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La banda de rock estadounidense Interpol se presenta durante la 16ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México, el viernes 13 de marzo de 2015. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El vocalista principal del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, Marciano Cantero, y el baterista Daniel Piccolo se presentan durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 19 de marzo de 2017. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantante escocesa Shirley Manson, de la banda Garbage, durante su actuación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 15 de marzo de 2015. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante argentino Vicentico, vocalista de la banda Fabulosos Cadillacs, y el bajista Flavio Cianciarulo se presentan en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2013. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Tom Morello, guitarrista de Prophet of Rage, durante su presentación en el festival Vive Latino en Ciudad de México el 18 de marzo del 2017. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El DJ y productor británico Quentin Leo Cook, alias Fatboy Slim, se presenta en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El vocalista de Zoe, León Larregui, se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una fan del rock and roll es lanzada al aire durante el festival Vive Latino en el Foro Sol, en la Ciudad de México, el 5 de mayo de 2007. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) AP2007

ARCHIVO - El cantante mexicano Rubén "Gallo" Albarrán del grupo Café Tacvba se presenta en el estadio Foro Sol durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 11 de mayo de 2003. (Foto AP/Claudio Cruz, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El vocalista ucraniano Eugene Hütz de la banda internacional Gogol Bordello durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La cantante mexicana Denisse Guerrero de Belanova durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El músico argentino Andrés Calamaro durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 15 de marzo de 2020. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una pareja descansa durante el Festival Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Miembros del público en trajes biomédicos, en referencia al nuevo coronavirus, posan para una fotografía durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 14 de marzo de 2020. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante estadounidense Josh Kiszka de Greta Van Fleet durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Julieta Venegas se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 25 de abril de 2010. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) AP2010

ARCHIVO - La cantante Ximena Sarinana se presenta durante el primer día del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el 16 de marzo de 2019. (Foto AP/Christian Palma) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante Álvaro Henríquez de la banda chilena Los Tres, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2019. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO – Admiradores gritan durante la presentación de la banda colombiana Doctor Krápula en la 18ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2017. (Foto AP/Christian Palma, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cantante británico Billy Idol durante su concierto en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el sábado 16 de marzo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El cantante mexicano Alex Lora se presenta durante el festival Vive Latino en el Foro Sol, en la Ciudad de México, el 5 de mayo de 2007. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) AP2007