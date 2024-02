AP Explica: Las canciones de Taylor Swift, Bad Bunny y Drake se van de TikTok

ARCHIVO - Bad Bunny durante su presentación en los Premios Billboard de la Música Latina, el 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. TikTok podría parecer (o sonar) un poco diferente. Esta semana, Universal Music Group, que representa a artistas de renombre como Taylor Swift, Bad Bunny y Drake, dijo que ya no permitiría su música en TikTok tras el vencimiento el miércoles 31 de enero de 2024 de un acuerdo de licencia entre las dos compañías. (Foto AP/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.