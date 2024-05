Anya Taylor-Joy: “Me encantaría hacer una película en mi lengua”

Anya Taylor-Joy posa durante una sesión para promover la película "Furiosa: A Mad Max Saga", en la Ciudad de México el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Anya Taylor-Joy posa durante una sesión para promover la película "Furiosa: A Mad Max Saga", en la Ciudad de México el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Anya Taylor-Joy posa durante una sesión para promover la película "Furiosa: A Mad Max Saga", en la Ciudad de México el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Anya Taylor-Joy posa durante una sesión para promover la película "Furiosa: A Mad Max Saga", en la Ciudad de México el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Anya Taylor-Joy posa durante una sesión para promover la película "Furiosa: A Mad Max Saga", en la Ciudad de México el lunes 6 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.