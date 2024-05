"Anora" de Sean Baker gana la Palma de Oro, el principal premio del Festival de Cine de Cannes

La victoria del sábado de “Anora” marcó una coronación para Baker, el aclamado director independiente de “The Florida Project”. De forma remarcable, es también la quinta Palma de Oro consecutiva para el distribuidor de especialidades Neon, después de “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness” y, el ganador del año pasado, “Anatomy of a Fall”. Baker aceptó el premio mientras el protagonista de su filme, Mikey Madison, observaba desde el público durante la ceremonia de clausura de Cannes.

Pero Baker, el primer cineasta estadounidense en ganar la Palma desde Terrence Mallick en 2012 con “The Tree of Life”, rápidamente respondió que su ambición seguirá siendo “luchar para mantener vivo el cine”. El director de 53 años dijo que el mundo necesita recordar que “ver una película en casa mientras revisas tu teléfono, respondes correos electrónicos o pones atención a medias, simplemente no es la forma, aunque así lo quieran creer algunas empresas tecnológicas”.

Aunque “Anora” fue posiblemente la película más elogiada del festival de cine, su victoria causó una ligera sorpresa. Muchos esperaban que ganara o el amable drama indio “All We Imagine As Light” o el filme iraní “The Seed of the Sacred Fig”. Las dos películas también ganaron premios.