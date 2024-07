Álvaro Díaz continúa la historia de “Sayonara” en el estudio y con su próxima gira

ARCHIVO - El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el 23 de marzo de 2024. Díaz emprenderá una gira de su álbum "Sayonara" por México y Estados Unidos a partir de agosto de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved