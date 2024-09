ADSO se muestra a máxima expresión con su álbum "Cien x Ciento"

Embed - ADSO on Instagram: "Creo que es primera vez que menciono esto. Uno de mis sueños es tener una fundación para los niños discapacitados. Diosito me regalo la bendición de tener un hermanito Síndrome de down y gracias a eso veo la vida desde otra perspectiva, Quizás por eso no me impresiona lo superficial ni la movie que se vive hoy en día. Also I want to thank you @mgtacademy for the amazing clinics and for hosting us Gracias @bestbuddies por abrirme las puertas y regalarme este momento, espero que podamos vivir muchas experiencias juntos Gracias a todos los que me acompañaron @lennytavarez @maynanevarez @jovydagent @alekandavu @jonathanmoly @carmendeleon @manumanzo @itsraffik @perikoyjessileon @salomonbeda @esguarenas "

