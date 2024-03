Adam Sandler afirmó que Taylor Swift es tan influyente como los Beatles y confiesa sentirse nervioso por ello

Durante una charla en el programa "Conan O’Brien Needs a Friend", Sandler y O’Brien debatieron sobre cómo las nuevas figuras públicas ya no los impresionan como antes. "Lo que he descubierto es que la gente puede convertirse en las mayores estrellas del mundo, pero si emergieron hace cinco años, estoy contento de conocerlas, pero no me impactan tanto", comentó el presentador de televisión. Sandler estuvo de acuerdo, pero reveló una excepción a esta regla y explicó por qué. "Sabes qué... Taylor Swift. Por lo que significa para mis hijas, me pone un poco nervioso", confesó Sandler a Conan. "No quiero arruinarlo para ellas. Así que a veces me vuelvo un poco inquieto cuando la menciono, hablando quizás demasiado alto o algo por el estilo", reveló sobre sus encuentros con la cantante frente a sus hijas adolescentes, lo que llevó a O'Brien a asentir: "Sí, lo entiendo. Definitivamente, está en otro nivel ahora".