ABBA recibe un prestigioso título sueco por su carrera pop

Los integrantes de ABBA Björn Ulvaeus, tercero de izquierda a derecha, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Benny Andersson reciben la Real Orden del Vasa de manos del rey Carlos Gustavo y la reina Silvia de Suecia por sus destacadas contribuciones a la música sueca e internacional en una ceremonia en el Palacio Real de Estocolmo el 31 de mayo (Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

