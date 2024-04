ABBA, Blondie, Héctor Lavoe y Juan Gabriel ingresan al registro de la Biblioteca del Congreso

ARCHIVO - El cantautor mexicano Juan Gabriel durante su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 10 de abril de 2015. La grabación de Juan Gabriel de "Amor eterno" de 1990 será incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso se anunció el martes 16 de abril de 2024. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.