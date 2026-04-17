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Entre miradas de recelo por el árbitro y el campo, River y Boca disputan el clásico de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Tras un inicio de año turbulento, River Plate y Boca Juniors llegan al Superclásico en un gran momento y con una racha de varios partidos invictos que los tendrá como protagonistas el próximo domingo por la liga de Argentina.

Sebastián Driussi de River Plate, izquierda, celebra con su compañero Facundo Colidio tras anotar para su equipo ante Blooming por la Copa Sudamericana en Santa Cruz, Bolivia, miércoles 8 abril, 2026. (AP Foto/Enrique Canedo)
Sebastián Driussi de River Plate, izquierda, celebra con su compañero Facundo Colidio tras anotar para su equipo ante Blooming por la Copa Sudamericana en Santa Cruz, Bolivia, miércoles 8 abril, 2026. (AP Foto/Enrique Canedo) AP

Habría que remontarse varios años atrás para dar con un superclásico en el cual ninguno emerge como claro favorito, aunque el conjunto millonario tiene la ventaja de ser local: no pierde desde 2022 en su estadio Monumental ante el eterno rival.

River superó el duelo por la partida su entrenador multicampeón Marcelo Gallardo a fines de febrero luego de un 2025 para el olvido y un arranque de año en el que no logró mejoras en las formas del equipo. Tras la llegada de Eduardo Coudet, los millonarios hilvanaron nueve partidos sin derrotas y apenas recibieron dos goles.

Al mando de Boca Juniors, Claudio Úbeda parece haber dejado atrás el clamor de los hinchas por su salida tras el gran arranque del equipo en la Copa Libertadores, su prioridad esta temporada, toreo en el que suma dos victorias en igual cantidad de partidos jugados en la fase de grupos. En todas las competencias, lleva 12 partidos invicto.

Pero para el capitán de Boca, Leandro Paredes, los antecedentes no influyen en los clásicos.

“Cuenta poco cómo llega cada equipo, es un partido totalmente aparte”, afirmó el mediocampista el viernes en rueda de prensa.

Lesiones y dos novatos en el arco

A pesar de que están a la alza en la cancha, ambos sufrieron bajas sensibles para el decisivo choque que podrían influir en el resultado.

El volante Fausto Vera, una de las figuras en el equipo de Coudet, será baja por un esguince en la rodilla derecha que sufrió en la victoria del miércoles 1-0 ante Carabobo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Aunque no es titular, tampoco contarán con el creativo colombiano Juan Fernando Quintero, que sufrió un desgarro en el mismo partido. Con él, River pierde una opción de recambio que puede aportarle conducción ofensiva y precisión en la pelota parada.

El clásico tendrá la particularidad de dos novatos para defender los arcos.

En River, Santiago Beltrán superó la prueba como reemplazo del capitán y campeón del mundo, Franco Armani, quien se recupera de una dolencia en el tendón de Aquiles que sufrió en la pretemporada. Sin embargo, será el primer duelo ante Boca en su carrera.

A su vez, Boca deberá recurrir al arquero juvenil Leandro Brey tras la grave lesión de rodilla que se le produjo al titular Agustín Marchesín en la victoria 3-0 ante Barcelona de Ecuador el martes por la Copa Libertadores.

Con la mira en el Mundial

Tres campeones del mundo vivirán un clásico especial justo en la cuenta regresiva para que el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, defina la nómina de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo a partir de junio.

Paredes con Boca y los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña con River necesitan dejar una buena imagen en un partido de alta exigencia para que su convocatoria mundialista no corra riesgo.

“Hay que vivir el presente, el día a día. Obviamente tenés que rendir en tu equipo y después si viene la citación será una felicidad. Lo principal es rendir en tu club”, comentó Montiel, autor del penal decisivo que le dio a la Albiceleste el título mundial en la serie por esa vía ante Francia en la final de Qatar 2022.

Polémica por el campo de juego y el árbitro

El maltrecho campo de juego del estadio Monumental luego de la serie de recitales de la banda AC/DC a fines de marzo no pasó desapercibido para los protagonistas.

“A lo que estamos jugando necesitamos de un buen estado del campo, pero es parte de esto encontrarte este tipo de canchas e intentaremos hacerlo de la mejor manera”, sostuvo Paredes.

Boca también levantó la guardia por la designación del árbitro Darío Herrera, quien dirigió el clásico por última vez en 2023, cuando ganó River 1-0 por un penal polémico sancionado en el último minuto de juego.

“En ese momento nos sentimos perjudicamos, pero no tenemos que focalizarnos en eso sino en el juego, en el partido”, señaló el atacante de Boca, el uruguayo Miguel Merentiel.

En respuesta a su colega, Montiel afirmó: “Del árbitro, creo que hay que tener un poquito más de respeto”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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