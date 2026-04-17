Entra en vigor un alto el fuego de 10 días en Líbano

Personas desplazadas regresan a sus casas mientras residentes locales ondean banderas de Hezbollah y una imagen del difunto líder del grupo, Hassan Nasrallah, en Zefta, en el sur de Líbano, el 17 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

Pero seguía sin estar claro si Israel detendría por completo los ataques contra Hezbollah y si el grupo reconocería un acuerdo en cuya negociación no participó y que dejará a tropas israelíes ocupando una franja del sur de Líbano.

En la capital libanesa, Beirut, se escucharon ráfagas de tiros cuando los residentes dispararon al aire justo después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua, y familias desplazadas empezaron a regresar hacia el sur del país y los suburbios del sur de la ciudad pese a las advertencias de las autoridades de que no intentaran volver a sus hogares hasta que quedara claro que el alto el fuego se mantendría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo como “un día histórico para Líbano”, al tiempo que se mostró confiado en que la guerra con Irán terminaría pronto.

“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump durante un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

El fin de la guerra de Israel con Hezbollah era una exigencia clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de violar el actual acuerdo de alto el fuego con ataques en Líbano. Israel dijo que ese acuerdo no abarcaba a Líbano.

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una prórroga del alto el fuego.

Aunque el precio del petróleo bajó ante la esperanza de un acuerdo, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía advirtió que la crisi energética podría empeorar si no se reabre pronto el estrecho de Ormuz. Irán cerró la crucial vía marítima, por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en todo el mundo, poco después de que comenzara la guerra. A Europa le quedan “quizá unas seis semanas aproximadamente” de combustible para aviones y las consecuencias económicas aumentarán cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, dijo el jueves a The Associated Press el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

Los líderes de Francia y Reino Unido reunirán a decenas de países —pero no a Estados Unidos— el viernes para impulsar planes para reabrir el paso.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del golfo Pérsico. Además, 13 soldados estadounidenses han fallecido.

Israel dice que mantendrá tropas en Líbano

Antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que aceptó el alto el fuego “para avanzar” los esfuerzos de paz con Líbano, pero señaló que las tropas israelíes no se retirarán.

Las fuerzas israelíes han librado intensas batallas con Hezbollah en la zona fronteriza en su avance hacia el sur del país para crear lo que las autoridades han calificado como una “zona de seguridad”. En su mensaje en video, Netanyahu dijo que se adentrará 10 kilómetros (6 millas) en territorio libanés.

“Ahí es donde estamos, y no nos vamos a marchar”, declaró.

El Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó que, según el acuerdo, Israel se reserva el derecho de defenderse “en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso”. Pero, por lo demás, Israel “no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluyendo blancos civiles, militares y otros objetivos estatales”.

Trump anunció el acuerdo como un alto el fuego entre Israel y Líbano, pero un responsable de Hezbollah dijo que el alto el fuego fue el resultado de negociaciones entre Washington y Teherán. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones en público.

Israel y Hezbollah han librado varias guerras y se han enfrentado de forma intermitente desde el día después del inicio de la guerra en Gaza. Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para poner fin a esa guerra en noviembre de 2024, pero Israel ha seguido realizando ataques casi a diario en lo que dice que es un esfuerzo por impedir que el grupo respaldado por Irán se reagrupe. La situación se intensificó hasta derivar en otra invasión después de que Hezbollah volviera a lanzar misiles contra Israel en respuesta a su guerra contra la República Islámica.

Intensa actividad diplomática conduce a alto el fuego en Líbano

El acuerdo llegó después de una reunión entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington y una serie de llamadas telefónicas posteriores de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, según un funcionario de la Casa Blanca.

Fueron las primeras conversaciones diplomáticas directas entre ambos países en décadas. Hezbollah se había opuesto a ese diálogo.

Trump habló con Netanyahu el miércoles por la noche y este aceptó un alto el fuego con ciertas condiciones, según el funcionario, que habló desde el anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones.

Rubio luego llamó al presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien se sumó al acuerdo. Después, Trump habló con Aoun y, una vez más, con Netanyahu.

El Departamento de Estado trabajó con ambos gobiernos para redactar un memorando de entendimiento para la tregua.

Jefe del ejército de Pakistán se reúne con el presidente del Parlamento iraní

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos para presionar para una prórroga de un alto el fuego que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Aunque el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaron la tregua, funcionarios regionales reportaron avances y contaron a la AP que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo de principios” para extenderlo y permitir más diplomacia. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

Los mediadores están presionando para lograr un compromiso sobre tres principales puntos de fricción: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de la guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

Trump sugirió que el alto el fuego podría ampliarse.

“Si estamos cerca de un acuerdo, ¿lo extendería?”, dijo Trump en un intercambio con reporteros. “Sí, lo haría”.

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Lidman informó desde Tel Aviv, Israel. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Ben Finley en Washington, Samy Magdy en El Cairo y Munir Ahmed en Islamabad contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP