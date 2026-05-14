Endy Rodríguez fue pieza clave en reconstrucción de Piratas. Ahora sólo espera seguir ahí

El dominicano Endy Rodríguez pega un sencillo en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Rockies de Colorado (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Rodríguez, un atleta detrás del plato que conectó 25 jonrones a los 22 años en las ligas menores, era una de las piezas fundamentales sobre las que los Piratas de Pittsburgh planeaban construir su futuro. Llegó a las Grandes Ligas en 2023, aportando energía y desparpajo a un clubhouse que necesitaba con urgencia ambas cosas.

Luego, por culpa de un swing extraño en la Liga Otoñal de Arizona a finales de 2023, el dominicano se destrozó el codo izquierdo, lo que le costó perderse todo 2024. Regresó a principios de 2025 —y, de manera curiosa, se encontró alternando en la primera base—, sólo para que su codo derecho cediera.

Mientras se rehabilitaba, los Piratas maduraron sin él. El temor a quedarse fuera era real, lo que hizo que fuera particularmente dulce el momento en que Rodríguez se paró en segunda base tras su primer hit en Grandes Ligas en casi un año, durante una victoria 7-2 sobre Colorado el jueves.

Quizá igual de importante, se siente bien que lo recuerden. El equipo al que regresó a principios de esta semana, cuando Joey Bart ingresó en la lista de lesionados de10 días por una infección en el pie izquierdo, no es el mismo que dejó el pasado junio.

El futuro del que los Piratas han hablado desde que Ben Cherington asumió como gerente general a finales de 2019 por fin llegó. Pittsburgh tiene marca de 24-20 y está de lleno en la pelea tras disputarse aproximadamente una cuarta parte de la temporada, con quizá el mejor cuerpo joven de lanzadores del béisbol, encabezado por el talento sublime de Skenes, y una ofensiva mucho más preparada para competir.

El lugar de Rodríguez en el presente —y ni hablar del futuro— está lejos de estar asegurado. Antes pareció estarlo.

“Es un jugador especial", valoró el lanzador Carmen Mlodzinski, quien ascendió por las menores junto a Rodríguez antes de reencontrarse el jueves. "Quiero decir que, en cierto sentido, quedó un poco relegado, pero cuando venía subiendo era como una superestrella”.

Adquirido a los Mets de Nueva York como parte de un canje entre tres equipos que envió al lanzador Joe Musgrove de los Piratas a San Diego, Rodríguez fue el Jugador del Año de Ligas Menores de Pittsburgh en 2022, cuando sacudió 25 jonrones e impulsó 95 carreras mientras avanzaba a toda velocidad por el sistema de sucursales del club.

Rodríguez llegó a las Grandes Ligas en 2023. Demostró que era capaz de manejar a un cuerpo de lanzadores de Grandes Ligas y dejó destellos de lo que podría ser posible con el bate.

Entonces llegaron las lesiones. Los Piratas incorporaron a Bart para emparejarlo con Davis, y Rodríguez pasó a ser, en cierta medida, una idea secundaria.

Cuando le preguntaron si sentía que se estaba quedando atrás mientras Skenes, Griffin y Chandler pasaban de prospectos a pilares en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, Rodríguez se encogió de hombros.

“Es una buena pregunta. Ha sido un poco difícil porque ellos han crecido muy rápido", indicó. "Son chicos inteligentes. Compiten todos los días. Yo sólo tengo que seguirlos”.

No se suponía que fuera así. Nadie lo sabe mejor que Rodríguez, quien cumple 26 años a principios del próximo mes. Rehabilitarse de una lesión que lo dejó fuera toda la temporada ya era lo bastante difícil. Fue peor hacerlo dos veces y verse obligado a observar desde lejos cómo la reconstrucción de la que se suponía que formaría parte siguió adelante sin él.

“Estar fuera te desgasta más de lo que crees. En lo mental y en lo físico, es duro”, reconoció.

Rodríguez no estaba precisamente derribando la puerta para volver en el momento de su convocatoria. Bateaba apenas para .221, con un jonrón y 16 carreras impulsadas en Triple-A, cuando Bart notó cierta decoloración en el pie izquierdo que lo ha dejado fuera de acción por tiempo indefinido.

Si Rodríguez tendrá la oportunidad de recibir una buena y prolongada evaluación es una incógnita. Dejó una primera impresión sólida: abrió la segunda entrada con un doble que pegó en la pared del jardín derecho y luego aportó un sencillo de dos carreras en la tercera para su primer juego con múltiples impulsadas desde junio de 2023.

En aquel entonces, el futuro era como un cielo despejado. Ahora no se siente exactamente así.

No es que Rodríguez se quede anclado en lo que pudo haber sido. A su manera de verlo, es mejor concentrarse en lo que todavía puede ser.

"Verlos, me hizo sentir que tengo que dar más; incluso si doy el 100%, tengo que dar más. Eso me ha empujado a ser mejor”, comentó.

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FUENTE: AP