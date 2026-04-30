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Encuentran muerto en Georgia a camionero visto por última vez en Florida

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP) — El FBI investiga la muerte de un camionero cuyo cuerpo y semirremolque fueron hallados en distintas zonas del sureste de Georgia horas después de que se le vio con vida por última vez en un área de descanso de Florida.

Alejandro Jacomino Gonzalez, de 41 años, desapareció mientras se dirigía a Miami con un cargamento de vehículos que recogió el 16 de abril en el Puerto de Brunswick, en la costa de Georgia, según el FBI.

Fue visto por última vez en un área de descanso en la Interestatal 95 en el condado Brevard, Florida, en las primeras horas de la mañana del 17 de abril. Su tractocamión fue encontrado más tarde ese mismo día a unos 515 kilómetros (320 millas) de distancia, en Port Wentworth, Georgia, al oeste de Savannah. El FBI indicó que Gonzalez y varios de los autos que transportaba están desaparecidos.

Ese día se descubrió un cuerpo en el condado costero de Glynn, Georgia, a casi 128 kilómetros (80 millas) al sur de donde se encontró el semirremolque. Los investigadores confirmaron que se trataba de Gonzalez, manifestó el jueves Tony Thomas, portavoz del FBI en Atlanta.

Thomas señaló que no podía proporcionar más detalles, al citar que la investigación está en curso. No se han anunciado cargos ni arrestos.

Gonzalez, conductor de camión comercial, se detuvo en el área de descanso de Florida el 17 de abril alrededor de la 1:20 de la mañana, informó el FBI cuando publicó un boletín de persona desaparecida el viernes pasado. Gonzalez había completado más de la mitad de su viaje a Miami.

El GPS del semirremolque mostró que volvió a moverse horas después, alrededor de las 7:50 de la mañana, indicó el FBI. Condujo hacia el sur una corta distancia por la I-95, tomando la primera salida disponible. Luego giró hacia el norte, de regreso hacia Georgia.

El FBI informó que tres de los vehículos que faltaban del camión de Gonzalez cuando fue localizado en Georgia fueron encontrados posteriormente en Florida, pero otros no han sido hallados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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